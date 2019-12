“Speriamo che il prossimo anno si possano portare a casa un po’ di altri risultati concreti sia del nostro programma che legati all’Autonomia che mi sta particolarmente a cuore e su cui si gioca il futuro Paese” : così il presidente della Regione Attilio Fontana parlando degli obiettivi per il 2020 nel corso del brindisi natalizio con la stampa, a Palazzo Lombardia. In particolare sull’Autonomia “speriamo che sia l’anno in cui si possa arrivare a una conclusione”, ha aggiunto, tornando a sottolineare però che “le ultime notizie non sono positive e ci dicono che questo Governo non è assolutamente in grado di prendere decisioni che vadano oltre l’ordinaria amministrazione”. “Quando si tratta di qualcosa di importante non è in grado di decidere – ha proseguito il governatore -. continua a buttare in avanti la palla su tutti i grandi temi, dalla giustizia alla riforma fiscale, fino all’Autonomia. Sembrava si fosse fatto un primo passo, ma adesso la maggioranza ha già rinnegato la proposta di Ddl”.