Padre e figlio spacciano in casa, arrestati in via Mompiani

I poliziotti del Commissariato Mecenate, ieri pomeriggio in via Mompiani, hanno tratto in arresto M.V., 57 anni, e G.V., 27, rispettivamente padre e figlio per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I due cedevano a diversi acquirenti dosi di hashish e marijuana presso la loro abitazione.

Gli investigatori si erano appostati in tre punti di osservazione al fine di sorprendere sul fatto gli spacciatori. Subito dopo la vendita, gli acquirenti che uscivano dall’abitazione sono stati fermati dai poliziotti e trovati in possesso della sostanza appena acquistata, circa 23 grammi di hashish.

M.V., invece, è stato sorpreso mentre stava per recuperare dal sottostante locale cantine altro stupefacente per un peso complessivo di 219 grammi di marijuana e mentre pesava ulteriori due dosi di hashish con un bilancino.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti i cellulari con i quali padre e figlio mantenevano i contatti con gli acquirenti e un coltello utilizzato per il taglio della droga. (MiaNews)