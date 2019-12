Inter fermata dalla Fiorentina, Conte deluso e amareggiato

E’ deluso e amareggiato il tecnico dell’Inter Antonio Conte che chiude una settimana piena di polemiche con il pareggio a Firenze. 1-1 il risultato della gara di ieri. “La terza partita dove abbiamo raccolto meno di quello che seminato, dispiace perché meritavamo qualcosa in più” ha detto Conte. Il tecnico è tornato a parlare dopo il silenzio stampa deciso sabato contro i media: “Cosa mi ha dato più fastidio? Se andiamo a vedere bene l’ultimo mese ognuno deve fare qualche riflessione – ha sottolineato in conferenza stampa -. Sento parlare di rispetto, io mi ritrovo a leggere di una minaccia di morte e di pallottole ricevute senza sapere nulla, ma anche noi abbiamo figli e genitori a casa. Ormai in Italia è una bomba libera tutti, ha spazio chi insulta di più e poi mi si viene a dire che qualcuno si è offeso… Penso che non stiamo bene”. E sulla gara: “Ho poco da imputare ad un gruppo che mi sta dando ogni energia, da questo punto di vista posso essere solo orgoglioso”. Il tecnico ha sottolineato che “non è facile affrontare tantissimi impegni”, alludendo anche ai possibili rinforzi sul mercato per gennaio.