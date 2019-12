A Wow Spazio Fumetto le celebri copertine dei gialli Mondadori

In occasione dei novant’anni dalla nascita di Carlo Jacono, WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania, 12) espone una selezione di suggestive illustrazioni di questo artista di fama internazionale, all’interno di una mostra che celebra l’estro dell’“Uomo del cerchio” proponendo un percorso espositivo inedito dedicato alle copertine più suggestive prodotte per Il Giallo Mondadori. Iniziato nell’inverno del 1951 a partire dal numero 108, il sodalizio tra il copertinista e l’illustre collana di libri prosegue fino al 1986 contando più di 3.000 titoli.

Grazie alla collaborazione dell’Archivio Jacono, che si occupa di gestire e conservare la memoria dell’artista, saranno esposte 90 tavole originali, tante quanto gli anni che avrebbe compito lo scorso marzo, realizzate a partire dal 1952 e utilizzate come copertine per racconti, romanzi e fumetti. In questa esposizione sono stati privilegiati i Gialli ma non mancano Segretissimo e le tante altre testate che si sono avvalse della perizia artistica di Jacono. In mostra anche la prima e l’ultima copertina realizzata dall’artista per il Giallo e per Segretissimo ma anche le prime copertine per la Serie Nera de Il Giallo e anche alcune copertine di gialli ambientati a Milano.

IL CONTEST – Premio Jacono Calibro 9mila-9mila battute (spazi compresi) per un’immagine



In occasione della mostra “Jacono 90”, presso WOW Spazio Fumetto dal 14 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, la Fondazione Franco Fossati (organizzatrice dell’esposizione), in collaborazione con Il CerchioGiallo, l’Archivio Jacono, e Il Giallo Mondadori, propone il concorso letterario per il miglior racconto giallo / thriller / noir ispirato a una illustrazione di Carlo Jacono tra quelle esposte nella mostra presso WOW SPAZIO FUMETTO. Il vincitore sarà pubblicato nella collana “Il Giallo Mondadori”. Altri 8 racconti finalisti saranno pubblicati in un numero speciale della rivista “Il Cerchio Giallo” a cura de L’Archivio Jacono.

Ogni autore, dopo aver visitato la mostra e avere scelto l’opera alla quale dedicare il racconto, potrà partecipare con UN SOLO elaborato. Ecco i parametri da rispettare:

1) Il premio è aperto a tutti i cittadini italiani ed europei

2) L’opera partecipante deve essere scritta in lingua italiana e ambientata in Italia

3) L’opera deve essere inedita, ovvero non deve essere stata pubblicate mai, neppure sul web

4) La lunghezza dell’opera partecipante può essere al massimo di 9 mila battute (spazi inclusi)

5) Il racconto deve essere inviato o consegnato in busta chiusa, in 5 copie, al seguente indirizzo: “Premio Jacono Calibro 9mila” – c/o WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania 12, 20133 Milano – entro e non oltre il 31 gennaio 2020. Contemporaneamente una copia, in formato pdf, andrà inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: info@excaliburmilano.it

WOW SPAZIO FUMETTO

Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano

Viale Campania, 12 – Milano

Info: 02 49524744/45 – www.museowow.it – Ingresso libero

Orario: da martedì a venerdì, ore 15.00-19.00; sabato e domenica, ore 15.00-20.00. Lunedì chiuso.