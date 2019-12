Una testimone: l’autista del filobus era al telefono

Una passeggera accusa l’autista del filobus che ha bruciato il rosso provocando il tremendo schianto con un compattatore dell’Amsa nel quale è morta Shirley Ortega Calangi: “era al telefono e parlava a voce alta di questioni che non sembravano di lavoro”. La donna, che non è rimasta ferita, si è poi allontanata dopo l’incidente ma ora la sua testimonianza sarà raccolta dagli inquirenti. Lo riporta oggi La Repubblica nelle pagine milanesi. Intanto i sindacati hanno decisi di dedicare un momento di raccoglimento in segno di cordoglio per Shirley Ortega Calangi, la donna morta a seguito dell’incidente del 7 dicembre tra un filobus Atm e un mezzo Amsa. Pertanto – riferisce una nota – domani sabato 14 dicembre, sarà osservato un simbolico minuto di silenzio, in concomitanza con l’inizio della funzione funebre.