Cocaina nei filtri di sigaretta, arrestato 31enne [VIDEO]

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 31enne albanese, con precedenti specifici, per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Porta Genova, hanno individuato l’uomo all’interno di un bar di via Capecelatro. Fermato per il controllo, alla richiesta degli agenti, il cittadino albanese ha mostrato segni di agitazione, per poi esibire un documento falso. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale, grazie alla quale è stato rinvenuto nelle tasche dell’uomo un pezzo di hashish di 2,3 grammi, e un pacchetto di sigarette, oltre alle somme di 150 euro e 25 dollari americani in contanti. L’accurato controllo dei poliziotti di “Porta Genova” ha permesso di scoprire che all’interno dei filtri delle 19 sigarette erano state nascoste dosi di cocaina per un totale di 5,7 grammi. La perquisizione si è dunque estesa all’abitazione del 31enne, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati più di 3.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. È emerso, infine, a carico dell’arrestato, un provvedimento di espulsione eseguito lo scorso febbraio, con accompagnamento alla frontiera.