Neve in Valtellina, anche in fondovalle

Fitte nevicate in quota, in Valtellina e Valchiavenna, ma neve anche nelle località di fondovalle questa mattina. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale. I passi alpini, quelli rimasti ancora aperti, sono transitabili unicamente con catene da neve montate. La Polstrada del Comando provinciale di Sondrio invita gli automobilisti alla massima prudenza e ad aumentare la distanza di sicurezza fra un veicolo e l’altro per la possibilità di improvvise frenate. Il rischio è rappresentato, nelle prossime ore, da gelate di tratti stradali innevati per annunciati cali delle temperature.