Segre, in piazza anche il sindaco di Sesto San Giovanni

C’era anche Roberto Di Stefano, primo cittadino di Sesto San Giovanni, ieri in piazza insieme ai sindaci che hanno sfilato in solidarietà a Liliana Segre. Sesto, comune dell’hinterland milanese guidato dal centrodestra, è finito tra le polemiche per non aver concesso la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. “Ci schieriamo vicino alla senatrice Segre per gli attacchi ricevuti. Esprimiamo la nostra solidarietà, per questo siamo scesi in piazza contro l’odio, perché spesso in politica viene utilizzato in modo strumentale” ha detto Di Stefano. Su Segre, ha aggiunto l’esponente di Forza Italia, “non bisogna metterci le bandierine di partito. Per questo siamo qua a rimarcare la nostra vicinanza alla senatrice”.