Aspettando Santa Lucia a Cremona

Giovedì 12 dicembre, vigilia di S. Lucia, nell’ambito di Merry CRXmas – Natale a Cremona 2019, ci sarà una Lettura di fiabe, alle 16,30 a SpazioComune (ingresso da piazza Stradivari, 7) a Cremona. Nella prima parte del pomeriggio ci saranno I Racconti di Santa Lucia: Giuseppe Ruggeri leggerà brani ispirati a Santa Lucia e al Natale tratti da libri e pubblicazioni illustrate conservate nella Piccola Biblioteca del Museo di Storia Naturale che ha curato questa selezione. A seguire sarà presentata Santa Lucia e la balena, il nuovo appuntamento per l’ormai tradizionale iniziativa editoriale del gruppo Cremona com’era che da alcuni anni propone in questo periodo un albo a striscia di fumetti e illustrazioni dedicato alla figura di Santa Lucia. Il racconto si intitola Santa Lucia e la balena e metterà in relazione la ricorrenza più amata dai bambini cremonesi con le tematiche dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente. Oltre al fumetto, l’albo conterrà anche una serie di regole su come evitare lo spreco di risorse. Il progetto è condotto dall’architetto Angelo Garioni che si è avvalso come sempre della collaborazione degli autori del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Hanno partecipato Stefano Guereschi, Francesco Franzini, Marcello Moledda, Primo Mainardi, Miryam Di Capo, Giacomo Cella e Michele Ginevra. La lettura dal vivo verrà fatta da Angelo Garioni.