Segre, 600 sindaci oggi alla marcia a Milano

Saranno oltre 600 i sindaci che oggi pomeriggio sfileranno nel centro di Milano per testimoniare che “L’odio non ha futuro”, la manifestazione di solidarietà voluta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e organizzata da ANCI, per testimoniare la vicinanza alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio , oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite. L’appuntamento è alle 17,30 in Piazza Mercanti. Il corteo, senza bandiere o simboli di partito, partirà alle 18, si muoverà in direzione di piazza del Duomo, attraverserà la Galleria Vittorio Emanuele per fermarsi infine in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino. In piazza è previsto l’intervento pubblico della senatrice a vita Liliana Segre.