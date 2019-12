Olimpiadi 2026, costituita la fondazione che organizzerà i Giochi

Il primo, grande traguardo, dopo l’assegnazione a Milano Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026, è stato tagliato. È stata costituita oggi pomeriggio a Milano, nella sede della Regione Lombardia, la ‘Fondazione Milano Cortina 2026’ che sarà il ‘Comitato Organizzatore per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026’. Questo storico annuncio è arrivato alla vigilia dei lavori del Seminario Internazionale per i Giochi Olimpici 2026, che coincide con la prima visita di Sari Essayah, Responsabile della Commissione di Coordinamento del CIO per Milano Cortina, in una delle città che ospiteranno i Giochi. Alla presenza del notaio Mario Notari, hanno approvato lo Statuto e firmato l’atto costitutivo della fondazione, in qualità di Soci Fondatori, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Il Consiglio d’Amministrazione sarà composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei Territori, un rappresentante del Governo e dal Presidente.