“El violador eres tu”, flash mob in piazza Duomo contro la violenza alle donne

Il flash mob che sta facendo il giro del mondo è arrivato in piazza Duomo, a Milano, dove ieri pomeriggio centinaia e centinaia di donne hanno partecipato all’azione simbolica collettiva contro la violenza sulle donne e di genere in solidarietà alle donne cilene, dal titolo “El violdador eres tu”. Al grido di ‘Y la culpa no era mia ni donde estaba ni como vestia’, tantissime donne di ogni età, dalle bambine alle loro nonne, quasi tutte con una fascia nera sugli occhi, hanno partecipato all’azione simbolica in piazza Duomo. L’evento è stato promosso dai collettivi “Non una di Meno” e “Chile Despertó Milano” , che hanno accolto, come avviene in molte altre città in Italia e nel mondo, l’invito a mobilitarsi lanciato dal collettivo Lastesis che ha realizzato l’azione ElVioladorEresTú a Santiago.