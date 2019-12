Atm, nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri in via Bezzi è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Parallelamente, l’Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto. Questa mattina il sindaco Giuseppe Sala si è recato in Ospedale per verificare le condizioni di Shirley Calangi, filippina di 49 anni,e incontrare i parenti. Il sindaco ha poi scritto un post sulla sua pagina Facebook che si conclude così: “Sono profondamente addolorato e sono conscio di dover fare sempre tutto il possibile per garantire ai miei concittadini quelle condizioni di vita dignitosa e sicura che meritano. E di sentirmi pienamente responsabile quando ciò non avviene.

A nome di Milano esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutta la comunità filippina.”.

Il drammatico video dell'incidente di via Bezzi tra un filobus e un mezzo dell'Amsa.f.c. Publiée par Radio Lombardia sur Dimanche 8 décembre 2019