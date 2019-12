Via Bezzi, l’autista del filobus ha bruciato un rosso

A causare il terribile schianto tra un filobus e un mezzo dell’Amsa, sabato mattina in via Bezzi – sarebbe stato l’autista del mezzo di linea Atm; avrebbe bruciato un semaforo rosso a velocità sostenuta mentre dall’incrocio arrivava il camion della nettezza urbana. Dopo ore di ricerche infatti gli agenti della Polizia Locale hanno trovato le immagini di una telecamera che, seppur lontana, inquadra l’incrocio. Nel filmato le fasi dello scontro che ha provocato 18 feriti tra i quali una donna di 49 anni, passeggera del filobus, sbalzata dal mezzo, ora in condizioni che i medici del Policlinico definiscono “più che disperate”. Ora dovranno essere analizzate anche le immagini della telecamera montata sul filobus mentre sono già stati avviati accertamenti sul cellulare dell’autista per verificare che non fosse distratto mentre era alla guida. “Abbiamo un sistema complesso di mobilità con milioni di mezzi e cittadini in movimento ogni giorno – dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – noi vogliamo fare e faremo sempre di più per la sicurezza di tutti e perchè se è difficile pensare di eliminare gli incidenti, dobbiamo ogni anno cercare che ne capitino sempre di meno, questo il nostro impegno, e la riconoscenza a chi lavora con passione, professionalità e spirito di servizio, per la città. Impariamo tutti a rispettare le regole e metterci il massimo di impegno.”