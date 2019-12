Scala, tutti entusiasti per la Tosca

“Una splendida edizione”: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella uscendo dal Teatro alla Scala commentando la Tosca che ha aperto la stagione del Piermarini, ieri, giorno di Sant’Ambrogio. Per il Capo dello Stato, salutato da un lungo applauso all’inizio dell’opera, ci sono stati applausi anche nel foyer del Teatro, mentre lasciava la Scala. Una “Tosca meravigliosa interpreti straordinari scene fantastiche, io sono contento perché è contento il Presidente” Sergio Mattarella “che è entusiasta soprattutto del Te Deum e quindi una felicità immensa”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel foyer del Teatro alla Scala. “Il presidente Mattarella ha espresso una felicità immensa, siamo stati a salutare il maestro Riccardo Chailly e i cantanti – ha riferito poi Sala -. È una grande gioia”. “Sono felicissimo, è come me l’aspettavo. Avevo visto le prove generali”: così Dominique Meyer, sovrintendente designato del Teatro alla Scala. “L ‘opera? “Mi sta piacendo moltissimo. La Tosca non mi delude mai, la Scala non mi delude mai”. Così la senatrice a vita Liliana Segre al Piremarini, tra il primo e il secondo atto della Tosca. Segre durante l’intervallo ha raggiunto la zona riservata al palco reale per un saluto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, così come, tra gli altri, anche l’altro senatore a vita, milanese, presente in Teatro, Mario Monti. Sul colloquio con il presidente della Repubblica, interpellata dai giornalisti, si è limitata a rispondere “mi ha detto che ci vediamo presto”.