Palazzo Lombardia, visite al Belvedere e laboratori natalizi per bambini

In Piazza Citta’ di Lombardia, a Milano, oggi, domenica 8 dicembre, giornata dedicata a bambini e alle famiglie con diverse iniziative. Ci saranno laboratori per i più piccoli, sia al mattino che al pomeriggio, dal titolo ‘Gioco anch’io’ e ‘Accademia di Magia’.

I bambini e le famiglie potranno divertirsi e giocare con i giochi messi a disposizione da Assogiocattoli nell’ambito dell’iniziativa “Gioco anch’io”. Iniziativa promossa dall’Assessore e la Direzione alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilita’. Sempre nello stesso spazio i bambini potranno divertirsi a diventare dei piccoli maghi partecipando

all’Accademia di Magia. Ci saranno anche laboratori didattici sul legno per dare la possibilita’ ai bambini di sperimentarsi in diverse attivita’ legate al tema

delle foreste e della tutela della natura.

I cittadini potranno visitare il Belvedere della sede regionale e ammirare il panorama su Alpi e skyline. Infine, la rassegna cinematografica d’animazione – ‘L’Era Glaciale –

L’Era Natale’. Auditorium Testori, ore 15:30 – Ingresso libero fino a esaurimento posti. La programmazione e’ stata realizzata con la collaborazione del MIC – Museo interattivo del Cinema.