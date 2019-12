Scontro tra filobus e camion rifiuti: molti feriti, donna in coma

Incidente stamani, intorno alle 8, in viale Bezzi tra un autobus della linea 90/91 e un mezzo Amsa per la raccolta rifiuti. Numerose le persone coinvolte. Il 118 ha soccorso una persona in arresto cardiaco, trasportata all’ospedale Sacco. L’autista di uno dei mezzi è rimasto incastrato nell’abitacolo, ma cosciente. Quattro persone sono state soccorse in codice gialle e altri 12 pazienti da valutare. Da chiarire la dinamica.

Secondo quanto si apprende dal 118, una donna di 49 anni è in coma dopo l’incidente di stamani in viale Bezzi tra un autobus Atm e un mezzo dell’Amsa per la raccolta rifiuti, che proveniva da via Marostica. La donna sarebbe stata investita mentre era ferma al semaforo. Le altre persone coinvolte, soccorse dal 118, sono l’autista del bus, 47 anni, che ha riportato un trauma cranico, e due addetti Amsa, di cui uno, 29 anni, avrebbe una sospetta frattura al femore, mentre l’altro, 23 anni, avrebbe riportato un trauma minore. Tutti sono stati soccorsi in codice giallo. Gli altri coinvolti sono presumibilmente i passeggeri dell’autobus che, dopo l’impatto, ha concluso la sua corsa alcuni metri avanti, travolgendo anche la donna rimasta gravemente ferita. (MiaNews)