Applausi convinti dal pubblico, per oltre 7 minuti, per la Tosca, l’opera di Giacomo Puccini che ha aperto la stagione della Scala, da poco conclusa. Il teatro ha tributato applausi per tutti gli interpreti, da Luca Salsi nei panni di Scarpia al tenore Francesco Meli, interprete del pittore Cavaradossi. L’applauso più forte per Anna Netrebko nel ruolo di Tosca. E un riconoscimento convinto anche per il regista Davide Livermore.