Sala dedica gli Ambrogini alle vittime di piazza Fontana: Milano non dimentica

“Vorrei indicare un valore che accomuna tutte le storie. È il coraggio”. Ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante il suo discorso per la consegna delle civiche benemerenze al Teatro Dal Verme. “Il coraggio di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà e di andare oltre i condizionamenti. In questa città stiamo riaprendo tante strade che portano al futuro. Questi valori spero ci porteranno a scrivere belle pagine della Milano inclusiva. Se apriamo il cuore, la mente e il coraggio, allora ci ricordiamo chi siamo. Questo è il senso è deve essere il senso di ogni singola benemerenza civica”, conclude. Ma proprio perché il futuro si costruisce sulle fondamenta della storia, oggi non posso che consegnare un ideale e solenne riconoscimento in più, che viene dal più profondo del cuore e che credo tutti voi condividiate: alle vittime di Piazza Fontana e alle loro Famiglie. “Milano non dimentica, Milano rimane un baluardo contro ogni eversione antidemocratica. Questa la Milano di ieri, questa la Milano di oggi. E voi tutti siete la ragione della nostra fiducia e del nostro coraggio. Siamo fieri di rinnovare tutti insieme il nostro impegno a proseguire. Tutti insieme, in questa nostra meravigliosa, sorprendente, coraggiosa Milano”.