Frenate sulla metro, Sala chiede a Atm una relazione su impianti e treni

“No alla caccia ai colpevoli, ma sì alla definizione delle responsabilità e soprattutto delle soluzioni”. Così il sindaco Giuseppe Sala, interpellato a margine della consegna delle civiche benemerenze al Teatro Del Verme, ha commentato il problema delle brusche frenate della metro dopo l’episodio di ieri sera. “Ho chiesto una relazione esaustiva ad Atm che coinvolga anche i produttori degli impianti e dei treni. In questo caso, non mi voglio sbilanciare troppo, ma ho la sensazione che sia un problema derivante dai treni. Detto ciò il tema non è scaricare la croce addosso a qualcuno, ma capire dove stanno i problemi perché una soluzione che metta in garanzia il sistemava trovata”. Sarebbero da accertare in particolare – secondo quanto ci riferiscono alcuni lavoratori della metropolitana – eventuali problemi al nuovo sistema di segnalamento, posizionato sulla linea per permettere una maggior frequenza di passaggio dei treni.