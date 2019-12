Oggi, sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé consegneranno le 41 Civiche Benemerenze del Comune di Milano nella tradizionale cerimonia pubblica, in programma dalle ore 10:30 al Teatro Dal Verme di via san Giovanni sul Muro 2. I riconoscimenti si dividono in 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza.

Queste le persone e gli enti che saranno insiginiti della Benemerenza. Medaglie alla Memoria: 1. Borrelli Francesco Saverio 2. Casiraghi Carla 3. Fumagalli Eugenio 4. Melesi don Luigi 5. Penati Filippo 6. Squinzi Giorgio Medaglie d’Oro: 1. Achermann Stefano 2. Barlaam Simone 3. Boeri Cini (Maria Cristina Mariani Dameno) 4. Capossela Vinicio 5. Costa Lella 6. Mario Ferrari 7. Gianco Riky 8. Giuliani Laura 9. Isgrò Emilio 10. Luti Claudio 11. Malerba Francesco 12. Peronaci Sonia 13. Rapetti Giulio (Mogol) 14. Scurati Antonio 15. Veronesi Razon Sultana Attestati: 1. Abdelilah Mouhib 2. ASD San Gabriele Basket 3. Associazione Amici della Triennale 4. Associazione Laudato sì – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale 5. Associazione Massa Marmocchi Milano 6. Associazione Opera Pizzigoni 7. Associazione Portofranco Onlus 8. Associazione Retake Milano Onlus 9. Centro Assistenza Medico Legale Cardinal I. Schuster 10. CIDIESSE – Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus 11. Ditta Guenzati 12. Domanin Igino 13. E.M.I.T. Feltrinelli 14. Istituto Beata Vergine Addolorata 15. Leggo Milano 16. Liaci Paolo 17. Lo Bianco Nino 18. Milano Città Stato 19. Picicco Agostino 20. Spazio Teatro 89.