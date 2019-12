Studentessa morta, altra ragazza ricoverata

Una ragazza di 16 anni è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di una sepsi, un’infezione sulle cui cause stanno indagando i medici che l’hanno in cura da mercoledì sera: oggi arriveranno gli esiti degli esami e si saprà se all’origine dell’infezione ci sia o meno il batterio – il meningococco C – che è costato la vita alla diciannovenne Veronica Cadei, anche lei di Villongo. Il quadro clinico è comunque decisamente migliore per la sedicenne, come riferisce oggi L’Eco di Bergamo. Il caso della sedicenne e quello di Veronica Cadei non sarebbero comunque in alcuna maniera collegati tra loro.