I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno operato, nella giornata di martedì 3 dicembre, l’arresto di tre spacciatori di cocaina. Il primo arresto ha riguardato il 63enne G.L., pregiudicato con alle spalle anche un’imputazione per associazione di tipo mafioso. Con il supporto del nucleo Cinofili, verso le 15, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, presso l’appartamento di via Teodosio, rinvenendo 220 grammi di cocaina, insieme a un revolver Smith&Wesson con matricola brasa e 10 cartucce calibro 38.

Alla stessa ora, in via Carlo Marx a Sesto San Giovanni, veniva invece fermato un marocchino 26enne in possesso di 31 dosi di stupefacente per un peso complessivo di 56 grammi.

L’ultimo arresto della giornata ha riguardato un pregiudicato italiano di 57 anni. L’uomo aveva nascosto in un box auto di Cinisello Balsamo tre “sassi” di cocaina da 156 grammi di peso.