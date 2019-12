Natale, acceso l’albero in Piazza Duomo [VIDEO]

“Quest’anno abbiamo pensato di scegliere il ‘non albero’ per allinearci alla scelta della sostenibilità e perchè di alberi ne vogliamo piantare tanti, però diciamo che tutto va bene se si svolge con tranquillità e gioia per i cittadini: viva anche ‘spelacchio’ quindi.” Lo ha detto scherzando il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo, rispondendo a chi gli chiedeva un’opinione per le critiche sulla scelta dell’istallazione di quest’anno, realizzata in struttura metallica e led. Alla battuta sui social di Andrea Severini, marito del sindaco di Roma Virginia Raggi, che ha ribattezzato sui social ‘Feracchio’ l’albero di piazza Duomo, paragonandolo al Gasometro capitolino, Sala ha risposto: “A me non dispiace, va visto con la luce e quindi lasciamo giudicare i milanesi dopo questa serata.” (MiaNews)

L'accensione dell'Albero di Natale in Piazza Duomo “Quest'anno abbiamo pensato di scegliere il 'non albero' per allinearci alla scelta della sostenibilità e perchè di alberi ne vogliamo piantare tanti, però diciamo che tutto va bene se si svolge con tranquillità e gioia per i cittadini: viva anche 'spelacchio' quindi.” Lo ha detto scherzando il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo. Publiée par Radio Lombardia sur Vendredi 6 décembre 2019