Le Trottoir ricorda Andrea Pincketts

“Sono un gradasso che ama lavorare al bar” così si definì in un’intervista

Andrea G. Pinketts. “Le Trottoir”, la sua casa d’elezione, a un anno dalla sua scomparsa organizza un evento a lui dedicato venerdì 20 dicembre dalle 19.00 a mezzanotte.

“Ci vediamo al Trott”, diceva a chi gli chiedeva un appuntamento, Piazza XXIV Maggio.

Andrea, oltre a essere uno scrittore geniale, un entusiasta della vita, era

una persona incredibilmente generosa con gli amici e con chiunque lo incuriosisse, aiutando con amore chi cercava consigli e sostegno per affermarsi nel mondo della cultura. Il 20 dicembre, “Le Trottoir” gli dedicherà una serata in cui i due piani del locale, compresa la sala che porta il suo nome, saranno un palcoscenico per chiunque, scrittore, artista, giornalista, musicista, abbia incrociato la sua strada e voglia rendere un tributo attraverso una canzone, una poesia, un semplice ricordo. Un evento caleidoscopico, con punte scoppiettanti in armonia con il personaggio. Un evento per Milano, quella Milano “col coer in man” tanto simile alla sua anima creativa.

La stessa sera, saranno resi noti i particolari della ripresa del concorso “Letrottoir in corto noir” premio “Pink’ Noir”.

info@letrottoir.net