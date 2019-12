Incidente mortale, ieri sera intorno alle 21.50, in via Padova. La vittima è un 52enne, Yuri Maurizio Tonelli, a bordo di una moto. Dalla ricostruzione della polizia locale, il 52enne, a bordo di una Yamaha TMax, stava procedendo dal centro verso la periferia. In prossimità del civico 249 si è scontrato con una Bmw 120 che stava facendo inversione. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, è deceduto alle 22.50. Alla guida dell’auto, un uomo italiano di 31 anni.