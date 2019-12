Grave incidente in montagna nella mattinata di oggi a Pagnona (Lc) dove un uomo di 59 anni è scivolato in un canalone sotto la vetta del Monte Legnone in località Vesina. L’escursionista è stato individuato in un canalone all’ombra e i soccorritori hanno acceso un fuoco per evitare che le temperature rigide potessero aggravare il serio quadro clinico. Nella caduta l’uomo ha riportato un trauma cranico e uno facciale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della diciannovesima delegazione lariana e l’elissoccorso del 118 da Sondrio.