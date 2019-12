Sala, San Siro per il calcio femminile e le giovanili

Sì a San Siro per il calcio femminile e per le giovanili. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato dai giornalisti ieri a margine dell’incontro Italia Direzione Nord. “Certamente” lo stadio di San Siro “per il calcio femminile e le giovanili potrebbe essere uno spazio”. Al sindaco è stato chiestao se vede con favore l’idea di ridurre San Siro ad un anello e utilizzarlo per il calcio femminile e per le squadre giovanili. “A me si” piace questa idea, “non so se dal punto di vista economico sia fattibile, non dico sostenibile perché più che le spese, contano quanti soldi ci vogliono per ristrutturarlo. Però è un’ipotesi che non mi dispiace affatto”. “Non voglio essere radicalmente contrario all’idea dell’ abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare” ha specificato il sindaco, commentando quanto emerso dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale.