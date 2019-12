Operazione “Gosth Waste” della Guardia di Finanza di Milano che ha sequestrato un terreno di circa 26.000 mq a Pioltello (MI) adibito a discarica abusiva ed eseguito perquisizioni presso le sedi legali e operative di cinque società dell’hinterland milanese.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Gorgonzola, con l’ausilio di personale della Sezione di p.g. del Gruppo Ambientale della Procura della Repubblica di Milano e della Polizia Locale di Pioltello, hanno perquisito gli uffici, nei comuni di Milano, Pioltello, Carugate, Gessate e Buccinasco, di quattro società a vario titolo coinvolte in un sistema di gestione abusiva e traffico di rifiuti, che interessava, quale luogo di sversamento, una vasta area a Pioltello.

Il terreno, su cui era in corso l’opera di “reinterro per raggiungimento quota stradale”, come dichiarato nella SCIA presentata dalla società proprietaria, è stato sottoposto a sequestro a causa di una serie di illeciti, tra cui la presenza di materiale di provenienza ignota qualificabile come “rifiuto” nonché di pregressi “tombamenti” di materiale di scarto, in fase di ulteriore copertura.

Dopo iniziali sopralluoghi sul campo, osservazioni e pedinamenti dei soggetti e dei mezzi coinvolti, i successivi approfondimenti documentali hanno fatto emergere evidenti incongruenze nelle attività di “movimentazione terra”, che celavano in realtà un traffico illecito di rifiuti.