Follia in metro, cerca di sfondare i finestrini a scarpate

Momenti di paura martedì sera in metropolitana a Milano per un ragazzo ivoriano che cercava di spaccare i finestrini di una carrozza con una scarpa. Il giovane ha dato di matto all’altezza di Loreto, su un convoglio della Linea 2 in direzione Abbiategrasso ed è stato bloccato a Centrale da due addetti della sicurezza Atm dopo che i passeggeri della prima carrozza erano fuggiti appena aperte le porte. Il giovane ha detto di “sentire delle voci” e ha mostrato una ferita sul fianco nella quale, secondo il suo delirante racconto, gli era stato stato inserito un chip attraverso il quale lo controllavano a distanza. Il 21 enne è stato immobilizzato e poi denunciato per interruzione di pubblico servizio. Solo il giorno prima, a San Donato sulla M3, un 22 enne aveva azionato il freno di emergenza e poi aggredito l’agente di stazione. Poco dopo, con un pezzo di ferro, ha danneggiato alcuni bus nel deposito di via Impastato, colpendo anche alcuni poliziotti che poi lo hanno bloccato con il taser.