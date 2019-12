“Partecipa anche tu a Panettone Sospeso. Un panettone anche per chi non può comprarselo”. E’ il sindaco Beppe Sala, sui social, a dare risalto all’iniziativa. A Milano arriva il “Panettone sospeso”, sullo stile del “caffè sospeso” diffuso in molte città. Chi desidera partecipare, dal 7 al 22 dicembre può recarsi nelle pasticcerie associate (identificabili dal logo di ETS) e comprare un panettone che viene poi lasciato in negozio. Per ogni dolce acquistato, la pasticceria ne aggiungerà uno a sua volta. Il 23 dicembre, tutti i panettoni donati verranno raccolti e consegnati dall’associazione alla Casa dell’Accoglienza Jannacci, in viale Ortles 69.