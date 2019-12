“Scrivere la mente”, come non lasciare che la mente scriva a caso la tua vita

Nicoletta Cinotti, psicoterapeuta bioenergetica, medita da quando aveva 20 anni. L’incontro con la Mindfulness ha profondamente cambiato il suo modo di lavorare: il libro “Scrivere la mente” (Morellini Editore – Yoga Journal) raccoglie la sua esperienza di meditante e psicoterapeuta e trasforma la scrittura in una pratica di consapevolezza. È un libro che vuole dare al lettore degli strumenti per rendere comprensibile come i pensieri condizionino il modo di stare nelle cose e nella vita: strumenti che siano non solo di consapevolezza, ma anche che aiutino a produrre un cambiamento. La scrittura, rendendo tangibile ciò che sta dentro di noi, ha la stessa profondità della pratica di Mindfulness e questo libro ci offre delle mappe di navigazione nel territorio del nostro sentire.

Ascolta l’intervista all’autrice