Le Sardine arrivano a Como

Le “sardine” arrivano in riva al lago e di preparano a manifestare a Como. Il movimento di protesta anti-Salvini sbarcherà domenica 8 dicembre alle 18.30 a Porta Torre. Le adesioni vengono raccolte attraverso la pagina Facebook “6000 sardine Como”, sotto l’hashtag “comosislega”.Gli organizzatori, che cercano volontari per pulizia e sicurezza, chiedono ai partecipanti di non portare bandiere di partito, come nelle tre tante piazze dove hanno già manifestato. “Ognuno di noi oggi ha un ruolo ben preciso, quello di riempire il vuoto della politica tornando a riempire le piazze – si legge nella nota diffusa dalle sardine comasche – perché davanti a questo vuoto nostra è la responsabilità di riempirlo”. Sempre nella nota, si legge un richiamo alla “responsabilità di testimoniare, anche a Como, che esiste un popolo che ai discorsi di pancia preferisce quelli di cervello”.