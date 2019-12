In manette rapinatore seriale, aveva finito di scontare la pena ad agosto [VIDEO]

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, lo scorso giovedì 28 novembre, un fermo nei confronti di un rumeno 31enne rapinatore seriale. L’uomo aveva colpito l’ultima volta il giorno precedente, in via Saint Bon, entrando in una farmacia con il volto coperto e armato di una pistola scacciacani priva di tappo rosso. In quell’occasione il 31enne si era fatto consegnare da una dipendente l’incasso di 300 euro.

L’uomo, che era già stato arrestato nel 2015 con l’accusa di aver commesso otto diverse rapine ed era uscito dal carcere di Cuneo solo lo scorso agosto, viveva in una cantina di via Fleming. E proprio in quella zona è stato raggiunto e arrestato dagli uomini della Squadra Mobile. Nel corso dell’operazione è stato tratto in arresto anche un italiano 21enne trovato in possesso di tre etti di marijuana. (MiaNews)