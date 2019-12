In coda a Milano per sentire Renzi

Un lungo serpentone di persone in coda si è formato ieri sera nel piazzale davanti al teatro Strehler di Milano, dove era previsto l’intervento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per presentare il suo progetto politico. Alcuni, in coda già dalle 19, hanno protestato per poter entrare in teatro. Renzi è arrivato con 45 minuti di ritardo. Tra i temi toccati, quello del movimento delle sardine:” È bello e comodo dire di no, ma non basta, in questi giorni ci sono le piazze bellissime delle sardine, tanta gente che si avvicina alla politica e hanno tolto la narrazione del Capitano che è l’unico a riempire le piazze””Noi dobbiamo essere più salmoni che sardine e nuotare controcorrente”