Valtellinese uccisa in Giamaica

E’ mistero su un omicidio avvenuto in Giamaica. La vittima è una donna originaria della Valtellina, uccisa a colpi di pistola insieme al marito giamaicano, probabilmente nel corso di una rapina finita male. Il duplice omicidio è avvenuto a Negril, località turistica della Giamaica. La vittima italiana è Patrizia Besio, 46enne originaria di Tirano (Sondrio). Interprete, era impiegata nel settore turistico e da anni si era trasferita in Giamaica Alcuni vicini della coppia, sentiti dalla polizia locale, hanno riferito di avere udito diversi colpi provenire dall’abitazione in cui i banditi hanno fatto irruzione. Gli inquirenti giamaicani, non trascurano nessuna pista, né quella di una rapina finita nel sangue, né quella di una rapina simulata per depistare le indagini.