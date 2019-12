Ancora danni per il maltempo in Lombardia. Un tratto di circa 150 metri della sponda del fiume Ticino ha ceduto a Pavia. A cedere è stata la riva destra del fiume. Il crollo è stato quasi certamente provocato dagli allagamenti dei giorni scorsi. Sono in corso accertamenti. Il tratto cittadino della Via Francigena, che transita lungo le rive del fiume, è stato temporaneamente interrotto.