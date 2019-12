Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezza, in via Malaga (zona Sud Ovest) in seguito alla segnalazione di una lite in appartamento tra conviventi. La lite violenta ha coinvolto una ragazza russa 21enne e il suo compagno italiano di 28 anni. La ragazza è stata ricoverata in codice giallo presso il Policlinico con un forte trauma cranico, mentre il suo compagno è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. La lite sarebbe stata causata da motivi di gelosia.