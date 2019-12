Natale a Milano, al via le accensioni delle luci

Uno spettacolo di mille luci di Natale nel centro di Milano per oltre un chilometro da piazza San Babila a corso Vittorio Emanuele II proseguendo per via Mercanti, via Dante fino a largo Cairoli: oggi, domenica 1 dicembre alle 17 in piazza San Babila (lato corso Vittorio Emanuele II) il momento inaugurale di accensione con lo sponsor Dior Parfums, Comune di Milano e Confcommercio Milano. Un’ora più tardi (alle 18) il Sindaco di Milano Giuseppe Sala parteciperà all’accensione del Digital Christmas Tree Swarovski, l’albero di Natale alto più di 12 metri realizzato da Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele II. Venerdì si sono accese le luci rosse e bianche di Natale per corso Buenos Aires, Porta Venezia, corso Venezia, corso Garibaldi e corso Como.