Un tram dell’ATM è deragliato questa mattina in via Amadeo, in zona Città Studi a Milano, pare a causa di un massello stradale fuori posto e sporgente. Nell’incidente è rimasta coinvolta una vettura, che ha riportato seri danni. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato infatti danni alle strade in diversi punti della città.