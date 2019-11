Fusione Aeb-A2A, no del consigliere regionale Fumagalli (M5S)

“Fare scomparire Aeb, municipalizzata che a lungo si è occupata dell’area brianzola, a favore di un’aggregazione più ampia, sarà un danno per i cittadini. Non è vero che le grandi aggregazioni sono più efficienti, un esempio su tutti possono essere le banche. Società come Aeb se ben gestite sono una risorsa per il territorio”. Così Marco Fumagalli, capogruppo del Movimento 5 Stelle della Lombardia. “Mentre la grande corporate A2A sponsorizza Inter e Milan – commenta Fumagalli – Aeb si è sempre occupata delle attività e degli eventi territoriali. Inoltre, A2A realizza i suoi utili incenerendo rifiuti, mentre con Aeb-abbiamo raggiunto punte record nella raccolta differenziata e con la tariffa puntuale. Dobbiamo difendere le nostre vecchie municipalizzate che hanno un reale rapporto col territorio dallo strapotere della finanza. Ciò che hanno costruito i nostri padri non deve essere depredato da iniziative speculative. A2A continua a fare la campagna acquisti nel modo sbagliato”. “Nel 2016 – conclude Fumagalli – il nostro consigliere regionale Ferninando Alberti, con il sostegno di tutto il Movimento 5 Stelle, da deputato, aveva inoltrato un esposto all’Anac su una presunta violazione delle norme di concorrenza e pubblicità nella vendita delle quote della società pubblica Lgh ad A2A. L’Anac aveva riconosciuto la violazione delle norme nazionali e comunitarie. Aveva perfino rigettato le contro osservazioni di Lgh, dichiarando per ben due volte illegittima la cessione. Illegittimità che è stata riconosciuta quest’anno anche dal Tar del Lazio. La stessa cosa rischia di ripetersi con l’ipotesi di partnership fra la società Aeb e A2A in Brianza. Noi ci opporremo a questo genere di scelte calate dall’alto a fini speculativi”. Contro la fusione si batte in prima linea, a Seregno, il consigliere comunale Tiziano Mariani, che si è appena rivolto all’Anac, l’autorità anti corruzione, tramite un noto studio legale.

