Federlegnoarredo e Fiera Milano insieme per nuova sede e albergo a FieraMilanoCity

E’ stato firmato questa mattina da Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, e da Emanuele Orsini, Presidente di Federlegno Arredo Eventi, il contratto preliminare di compravendita dell’Area Scarampo, 6.000 mq su cui sorgeranno il nuovo Headquarter della Federazione del legno-arredo e gli uffici del Salone del Mobile. Oltre all’intervento per la nuova sede del gruppo Federlegno Arredo Eventi, è prevista la realizzazione da parte di Fondazione Fiera di una struttura alberghiera destinata a supportare le attività fieristiche e convegnistico-congressuali, organizzate da Fiera Milano Congressi. “Fondazione Fiera Milano – dichiara il Presidente Enrico Pazzali – è da sempre sensibile ai valori della qualità e della sostenibilità urbane; questo intervento unitario sotto il profilo architettonico si inserisce in un contesto cittadino che in questi ultimi anni è al centro di una profonda trasformazione urbanistica. Il progetto riveste un’importanza centrale per la Fiera e la città di Milano e per il legame che la accomuna a FederlegnoArredo.” “Con la firma di oggi tra Fondazione Fiera Milano e FLARE, immobiliare controllata al 100% da Federlegno Arredo Eventi – spiega il Presidente Emanuele Orsini – prende corpo un progetto che darà una ‘casa’ moderna, ecosostenibile, avveniristica e altamente funzionale a tutti i nostri associati e che sarà espressione della filosofia e del saper fare che ci contraddistingue. ” Sono molto soddisfatto – dichiara il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana – dell’accordo raggiunto tra Fondazione Fiera Milano e Federlegno Arredo Eventi. “Con questo nuovo progetto – afferma il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – la storica area del Portello continua la sua trasformazione nel segno di Fiera Milano e di Federlegno, protagoniste insieme, per decenni e ancora oggi, di straordinarie edizioni del Salone del Mobile.”