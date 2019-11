Fridays For Future, 20 mila in piazza a Milano

È partito alle 9.30 da Largo Cairoli il corteo degli studenti di Fridays for Future. È la quarta edizione della manifestazione nata dalla protesta pacifica della studentessa svedese Greta Thunberg, che in Italia interesserà più di cento comuni. A differenza delle precedenti edizioni, questa volta non sono stati organizzati due cortei distinti, uno studentesco al mattino e uno delle associazioni nel pomeriggio, ma un’unica manifestazione. I partecipanti, prevalentemente studenti di scuole medie e superiori, munitidi cartelli in cartone riciclato, questa mattina sfileranno attraversando le vie del centro per terminare alle 11.30 in piazza Oberdan, con un pranzo collettivo e eventi a tema. “Milano verde ma solo per l’ambiente” e “Global strike for climate justice”, sono i due slogan principali. “Se non cambierà, bloccheremo la città”, hanno intonato i manifestanti prima di iniziare la sfilata. Secondo gli organizzatori, 20.000 studenti, studentesse e non solo sono in piazza per il clima a Milano. “Il prezzo del black friday lo paga il pianeta!” è uno degli slogan dei manifestanti.