Autonomia, il testo in Consiglio dei Ministri

“Ok da tutte le regioni, ora il testo in Cdm”: così il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia sul testo sull’autonomia al termine della conferenza Stato-Regioni. “E’ importante la condivisione del testo con tutte le regioni, il testo andrà in consiglio dei ministri”. “Usciamo tutti rinfrancati – aggiunge il Ministro – è una riforma di tutti, non ha un colore politico, l’autonomia intesa come sussidiarieta, è scolpita nella nostra Costituzione da sempre. Così avremo uno stato più snello e più forte. Questa proposta verrà poi proposta al Parlamento che resta sovrano. I lep, i livelli essenziali delle prestazioni, si faranno entro 12 mesi dalla firma dell’intesa e varranno per tutti. Questo allarme che si vada sulla spesa storica è falso. Si fanno i lep e quando si parte lo si fa per le materie non lep”.

“C’è una condivisione di fondo, ci sono alcuni dettagli da modificare e migliorare. Non ci può non essere intesa su una legge che esprime i principi già contenuti dall’accordo Bressa e dalla legge n. 42” ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della Conferenza delle Regioni.