Vendevano granchi vivi illegali, denunciati negozianti cinesi

Consumato ed apprezzato nella tradizione cinese, in Italia – così come in tutta l’Unione Europea – è considerato una specie invasiva e pericolosa per l’ecosistema e per la fauna autoctona. Si tratta del granchio Eriocheir Sinesis, comunemente chiamato ‘granchio cinese’, che a Milano veniva venduto da alcuni esercizi commerciali cinesi. I Militari del Nucleo CITES, a seguito di controlli, hanno sequestrato un quantitativo di 230 kg di granchi cinesi vivi dichiarati illegali dal Ministero dell’Ambiente ed i titolari dei negozi sono stati denunciati alla Procura di Milano. Riscontrate inoltre violazioni alle normative di igiene e sicurezza alimentare con pescato surgelato in cattivo stato di conservazione. Una pescheria è stata chiusa per le gravi violazioni riscontrate dai veterinari.