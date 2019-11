Era da molto tempo che Forza Italia non faceva qualcosa di davvero interessante, su Milano. Sono onesto, per lungo tempo l’opposizione a Palazzo Marino è stata fuori dalle partite davvero importanti, e peggio ancora gli azzurri, in una crisi che più nera non si può. Poi, ieri, uno studio di Orietta Colacicco e Fabrizio De Pasquale, sulle buche a Milano. Uno studio articolato, con dei numeri. Beppe Sala ha chiesto a Granelli di prestare ancora più attenzione alle strade. Non sarà alta politica, ma è la politica che serve. Alla fine pensateci: l’opposizione ha dimostrato che si può sollevare un problema. L’amministrazione, se lo risolverà, avrà fatto qualcosa di giusto. E alla fine, in questo virtuoso gioco dei pesi e contrappesi, ognuno ha fatto la sua parte e il cittadino avrà ottenuto un risultato. Un mondo ideale. Fosse sempre così l’opposizione, così la maggioranza e si risolvessero i problemi, forse andrebbe tutto meglio. Che cosa ne dite? Non sarebbe una grande innovazione tornare a parlare di politica cittadina in modo tradizionale (buche, tram, trasporti, servizi)?