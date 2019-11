Prima vittoria in Champions per l’Atalanta, che a San Siro batte la Dinamo Zagabria 2-0. Non solo è una piccola rivincita per la terribile gara di andata ma – soprattutto – la vittoria tiene la Dea aggrappata alla speranza di un posto agli ottavi, complice il pareggio (1-1) del Manchester City sullo Shakhtar Donetsk. A mettere il proprio marchio in una serata storica sono Muriel e capitan Gomez, uscito tra gli applausi: il colombiano conquista con astuzia e trasforma con freddezza il rigore del vantaggio, l’argentino sigla il raddoppio con una magia, tunnel di sinistro al malcapitato Ivanusek e diagonale perfetto di destro per fare esplodere San Siro. “Il risultato è molto stretto per quella che è stata la partita: primo tempo combattuto, nel secondo siamo stati più sciolti. Volevamo vincere a ogni costo e questo successo dà un senso alla nostra Champions. Abbiamo dimostrato che lo 0-4 dell’andata era un episodio. Gomez in queste serate si esalta, lui come tutta la squadra ha giocato una grande partita. Noi avevamo bisogno di una punta centrale, Muriel ha interpretato il tutto molto bene”. Così Gian Piero Gasperini ha commentato il successo.