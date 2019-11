GARY MOORE: a Gennaio un live inedito in edizione speciale

GARY MOORE, straordinaria leggenda musicale d’Irlanda nonché uno dei più grandi chitarristi rock blues di ogni tempo, ha lasciato il mondo del Rock il 6 Febbraio 2011 a soli 58 anni. In occasione del decennale dalla sua prematura scomparsa Mascot Records / Provogue Records tira fuori dai propri magici archivi una vera perla rara, “Live From London” – ovvero un concerto completamente inedito registrato a Londra il 2 Dicembre 2009 presso la Islington Academy. Con il beneplacito della Gary Moore Estate (che ha pieno controllo ufficiale nel coordinamento dell’eredità dell’artista) dal 31 Gennaio 2020 “Live From London” sarà disponibile in 3 formati:

CD digipack

CD Box (in edizione limitata contenente 2 sottobicchieri, un adesivo, una cartolina e 4 plettri griffati)

DOPPIO VINILE 180 grammi di colore blu gatefold (che includerà una download card del formato digitale).

Alcuni spettacoli restano scolpiti nel monumento del rock’n’roll. Quando Gary Moore salì sul palco a Islington quella magica sera, si respirava nell’aria che quello sarebbe stato un evento unico, di quelli che capitano una sola volta nella vita: uno dei mostri sacri della musica mondiale si trovava proprio lì in un club intimo ma caldissimo. E nessuno tra la folla di quel sold-out poteva neanche lontanamente immaginare che quella serata avrebbe raccolto una delle ultime esibizioni del grande bluesman irlandese, il che dona a questa pubblicazione un carattere ancora più intenso.

L’uscita di “Live From London” ora riporta sotto i riflettori il talento del mai dimenticato Irishman, catturando e immortalando le scintille di quella notte in cui Moore ha dato il meglio di sé in un inconsapevole testamento.

“Oh, Pretty Woman”, “Parisienne Walkways” e ovviamente “Still Got The Blues” sono soltanto alcuni dei titoli imprescindibili della scaletta.

Non lo avete mai sentito “così”…

GARY MOORE “Live From London” Tracklist completa: