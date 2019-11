Sequestro di persona, lesioni e minacce, tre arresti a Bergamo

La guardia di finanza di Bergamo ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di tre pluripregiudicati, due fratelli calabresi e un imprenditore bergamasco. L’ imprenditore bergamasco, con precedenti per reati tributari, ha “ingaggiato” i due fratelli per recuperare crediti per la su attività di vendita e noleggio d’auto. La mattina del 6 ottobre, nel pieno centro di Bergamo, i due fratelli calabresi (con diverse denunce e precedenti, inclusa associazione di tipo mafioso) hanno aggredito un pluripregiudicato bergamasco in rapporti di lavoro con un uomo che avrebbe contratto un debito nei confronti dell’imprenditore.

Dopo averlo picchiato, derubato del telefono e minacciato, i fratelli l’hanno rapito. Sempre sotto la minaccia di un coltello e delle continue percosse, i due fratelli si sono fatti accompagnare dalla vittima fino a casa dell’uomo che aveva contratto il debito, incassando oltre 12mila euro. L’uomo, nel tentativo di sfuggire ai suoi aggressori, li ha condotti con un espediente presso una sala scommesse, dove sapeva essere attivo un sistema di videoriprese. Il continuo pestaggio ha generato la reazione dei presenti all’interno del locale pubblico e solo la richiesta dell’intervento delle Forze dell’ordine ha indotto gli assalitori alla fuga.