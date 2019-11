“Il settore che subisce più minacce o intimidazioni è quello dell’intermediazione immobiliare”. Lo ha detto Mario Peserico, vicepresidente di Confcommercio a margine della presentazione dell’indagine 2019 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, sui temi della legalità e della sicurezza, tenutasi questa mattina in Confcommercio Milano in occasione dell’evento a Palazzo Castiglioni per “Legalità, ci piace!”, la Giornata nazionale Confcommercio giunta alla settima edizione. L’analisi presentata oggi, infatti, evidenzia come il rischio di essere minacciati o intimiditi sia più alto della media per intermediazione immobiliare (17,8%). “La casa è un elemento di raccordo per tutti noi. Abbiamo visto come negli anni di Expo siano emerse delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei grandi appalti. Per questo non stupisce vedere che anche il settore dell’intermediazione immobiliare corra rischi, se non di infiltrazioni criminali almeno di propaggini, in quanto passaggio di chiusura dell’anello che va dalla costruzione alla vendita”, chiude Persico. (MiaNews)